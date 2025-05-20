Испания устала от туристов. По стране прошли массовые акции протеста

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Испанцы недовольны тем, что из-за туристов у них высокие цены

Пока многие страны в мире борются за туристов, вкладывают большие деньги в туристическую инфраструктуру, в Испании происходят абсолютно противоположные действия. В этой стране прошли массовые акции протеста против туристов.

Как пишет популярное издание Daily Mail , тысячи жителей Канарских островов, Барселоны, Валенсии и Мадрида вышли на улице на акции протеста против туризма.

Рядовые испанцы недовольны тем, из-за туристов в стране очень высокие цены на жилье. Арендовать квартиру некоторые люди себе не могут позволить. Также туристы оставляют после себя очень много мусора, что негативно сказывается на окружающей среде. Высокую нагрузку на себе испытывает и инфраструктура. Протестующие скандировали «Канары не продаются» и «У Канар есть предел».

Жители некоторых районов боятся выходить на улицу, опасаясь стать жертвами непрошенных гостей. Это уже не первые протесты против туризма, в прошлом году люди также проводили аналогичные акции, но власти обещали исправить ситуацию.

Между тем владельцы местных отелей бьют тревогу из-за снижения бронирования отелей со стороны граждан Великобритании. Если эта тенденция будет набирать обороты, то местные отельеры могут стать банкротами.

Согласно официальной статистики, с января по октябрь 2024 года Испанию посетило более 10 млн туристов — при населении в 2,2 млн человек. Эксперты предупредили, что такие протесты могут охватить и другие страны Европы.

В принципе испанцев понять можно, но сразу же возникает другой вопрос, а на что они будут жить без туристов?