Общество

Военные пенсионеры смогут сами выбирать способ получения выплат

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Госдума приняла закон, упрощающий порядок получения военных пенсий.


Теперь получатели смогут самостоятельно выбирать способ доставки выплат — либо на банковский счёт или вклад, открытый в выбранной ими кредитной организации, либо через отделения почтовой связи.

Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, в документ были включены предложения от самих пенсионеров, что сделало его особенно значимым для широкого круга получателей.

Изменения касаются пенсионеров из числа военнослужащих, сотрудников полиции, МЧС, Росгвардии, наркоконтроля и уголовно-исполнительной системы. Закон направлен на повышение удобства и доступности получения пенсий для всех категорий силовиков.

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