Ростех принял решение. В России исчезнут самолеты с названием “Суперджет”

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Ростех рассматривает вариант с полным ребрендингом всей линейки российских самолетов

Недавно всех любителей авиации разочаровала новость о том, что разработка самолета “Байкал” зашла в тупик, и вскоре все работы по ней будут свернуты. Как тут подоспела другая новость, что в России может исчезнуть лайнер под названием “Суперджет”.

Однако расстраиваться нет причины. Сам самолет никуда не исчезнет, тем более сейчас он прошел глубокую модернизацию и наконец-то получил российский двигатель. А вот сменить название он может. В интервью изданию РБК глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что работа над ребрендингом всей линейки российских гражданских самолетов идет уже давно.

В начале такая идея возникла в отношении другого лайнера МС-21. С большой долей вероятности эта машина может получить название “Яковлев”. Во-первых, именно конструкторское бюро имени Яковлева разрабатывало эту машину, во-вторых, именно самолеты этого бренда были очень популярны в СССР.

У “Суперджета” история немного иная, изначально его разрабатывали конструкторское бюро имени Сухого. Но теперь этот проект перешел под крыло ОАК, и его доработкой также занимается ОКБ Яковлева. Так что скорее всего и “Суперджет” будет переименован в “Яковлев”.

На данный момент в России осталось три легендарных авиа бренда, это Яковлев, Туполев и Ильюшин.

Стоит отметить, что и в США все самолеты носят название Boeing, и во Франции тоже есть Aerobus. Пора и в России восстановить историческую справедливость…