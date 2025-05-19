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Китайцы столкнулись с неожиданной проблемой при решении демографических проблем

Сегодня проблемы демографии стоят очень остро во всем мире, и Китай в этом плане не является исключением. Политика китайских властей “одна семья - один ребенок” сыграла с демографией в этой стране злую шутку. Сегодня, когда политика изменилась, и власти всячески способствуют тому, чтобы молодые китайцы заводили больше детей, на их пути встала неожиданная проблема.

Как это не смешно, это искусственный интеллект. Как пишет популярное издание The Economist , все больше китайцев заводят себе виртуальных любовников. И разработчики различных программ на основе ИИ этому только способствуют.

Сегодня на рынке Китая есть сразу несколько подобных программ, в частности Maoxiang, котором сегодня официально пользуется более 2,2 млн. активных пользователей, и Xingye, аудитория этого приложения насчитывает порядка 1,1 млн. активных пользователей. Для сравнения, у DeepSeek в Китае в феврале было 13,8 млн пользователей.

По половой принадлежности пользователи разделились поровну. ИИ является идеальным собеседником, и люди с его помощью удовлетворяют свои эмоциональные потребности. А кто знает как обойти встроенные ограничения, могут общаться на самые интимные темы.

Этими программами пользуются как холостые, так и семейные китайцы. Например, 29-летняя г-жа Шуай часто ссорится и спорит со своим мужем. Тем временем ее партнер по искусственному интеллекту с охотой с ней общается, и всегда с ней рядом. Ни о каких ссорах между ними не моет и быть речи, поскольку Шуай для него является “императрицей”, а его самого называют “министр его двора”. Они общаются по нескольку раз в день, чего не бывает в отношениях с мужем.

Другой 28-летний китаец завел себе виртуальную подружку, интегрировав DeepSeek в свой аккаунт на WeChat. Основные аргументы молодого человека в пользу общения с виртуальной девушкой заключаются в том, что ее не надо водить в ресторан и тратить на нее деньги. А отношения выглядят как настоящие, только на расстоянии.

Особенно виртуальные любовники стали популярны среди одиноких людей. Если общение с реальными людьми занимают 18 минут в день, то с ИИ-другом можно разговаривать часами.

Количество новых браков в Китае по итогам 2024 года сократилась более чем в два раза, до 6,1 млн. 2014 по 2024 год, что является рекордно низким показателем, а коэффициент рождаемости находится на отметке 1,0. О какой рождаемости в такой ситуации может идти речь? Невероятно, но факт…