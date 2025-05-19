Проблемы демографии в Китае. Китайцы все чаще заводят себе виртуальных любовников, и не хотят рожать детей
Источник фото: globallookpress.com
Китайцы столкнулись с неожиданной проблемой при решении демографических проблем
Сегодня проблемы демографии стоят очень остро во всем мире, и Китай в этом плане не является исключением. Политика китайских властей “одна семья - один ребенок” сыграла с демографией в этой стране злую шутку. Сегодня, когда политика изменилась, и власти всячески способствуют тому, чтобы молодые китайцы заводили больше детей, на их пути встала неожиданная проблема.
Как это не смешно, это искусственный интеллект. Как пишет популярное издание
Сегодня на рынке Китая есть сразу несколько подобных программ, в частности Maoxiang, котором сегодня официально пользуется более 2,2 млн. активных пользователей, и Xingye, аудитория этого приложения насчитывает порядка 1,1 млн. активных пользователей. Для сравнения, у DeepSeek в Китае в феврале было 13,8 млн пользователей.
По половой принадлежности пользователи разделились поровну. ИИ является идеальным собеседником, и люди с его помощью удовлетворяют свои эмоциональные потребности. А кто знает как обойти встроенные ограничения, могут общаться на самые интимные темы.
Этими программами пользуются как холостые, так и семейные китайцы. Например, 29-летняя г-жа Шуай часто ссорится и спорит со своим мужем. Тем временем ее партнер по искусственному интеллекту с охотой с ней общается, и всегда с ней рядом. Ни о каких ссорах между ними не моет и быть речи, поскольку Шуай для него является “императрицей”, а его самого называют “министр его двора”. Они общаются по нескольку раз в день, чего не бывает в отношениях с мужем.
Другой 28-летний китаец завел себе виртуальную подружку, интегрировав DeepSeek в свой аккаунт на WeChat. Основные аргументы молодого человека в пользу общения с виртуальной девушкой заключаются в том, что ее не надо водить в ресторан и тратить на нее деньги. А отношения выглядят как настоящие, только на расстоянии.
Особенно виртуальные любовники стали популярны среди одиноких людей. Если общение с реальными людьми занимают 18 минут в день, то с ИИ-другом можно разговаривать часами.
Количество новых браков в Китае по итогам 2024 года сократилась более чем в два раза, до 6,1 млн. 2014 по 2024 год, что является рекордно низким показателем, а коэффициент рождаемости находится на отметке 1,0. О какой рождаемости в такой ситуации может идти речь? Невероятно, но факт…