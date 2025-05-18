Шаг отчаяния или спланированная акция? Сотрудники “Светофора” обратились за помощью к Валентине Матвиенко

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Сотрудники «Светофора» жалуются, что работать в условиях постоянных проверок просто невыносимо

В России продолжаются внеплановые проверки торговой сети “Светофор”, в результате которых выявляются массовые нарушения, в частности в продаже обнаружены фальсифицированная и небезопасная продукция животного происхождения. Все больше разговоров о возможной ликвидации данной сети. На этом фоне сотрудники компании пошли на отчаянный шаг.

Они обратились к Председателю Совета Федераций Валентине Матвиенко с просьбой помочь разобраться со сложившейся ситуацией вокруг сети и защитить их интересы.

По словам работников “Светофора”, начиная с декабря 2024 года в магазинах компании проводятся непрерывные проверки от Роспотребнадзора и Россельхознадзора. В отдельных регионах один и тот же магазин проверяется по третьему и четвертому разу. Работать в такой обстановке, по мнению работников, просто невозможно.

«Мы готовы устранять и в краткие сроки устраняем нарушения, которые действительно бывают и у нас, и в любой другой торговой сети», — отмечается в сообщении.

Авторы обращения просят Валентину Матвиенко защитить их интересы, и многих россиян, которые являются постоянными клиентами торговой сети “Светофор”.

Ранее клиенты “Светофора” запустили в интернете петицию в защиту своих любимых магазинов, которая на данный момент набрала 38 555 голосов.

С одной стороны людей, которые могут потерять работу понять можно, как и клиентов, привыкших покупать товары по доступным ценам. С другой стороны, результаты проверок продолжают шокировать. Только за два последних года выявлены рекордные 34 млн нарушений, и от этой статистики никуда не денешься. В любом случае всегда можно уволится, с учетом проблем на рынке труда найти себе новое место работы будет не трудно.

Интересно, сотрудники сами придумали этот ход, или их на это надоумило руководство “Светофора”?

Реакция Матвиенко на данное обращение пока неизвестна…