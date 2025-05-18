Зависимость от маркетплейсов. Психолог предупредил об опасности покупок в онлайн

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Специалист дал советы, как уберечь себя от необдуманных покупок на маркетплейсах

Онлайн-шоппинг уже давно стал нормой современной жизни. Россияне могут часами смотреть в монитор, выбирая себе товары, ведь идти им никуда не нужно. Психологи утверждают, что это может плохо отразиться на психике человека.

По данным исследовательского центра Data Insight, более 84% россиян покупают товары исключительно на маркетплейсам, с периодичностью 2-3 раза в месяц. 70% всей торговли в России ушло в онлайн. Особенно эта тенденция усилилась после пандемии коронавируса, когда люди находились и изоляции, и других способов делать покупки у них не было.

Но даже после снятия всех ограничений, люди стали продолжать закупаться на маркетплейсах, поскольку это очень удобно. Идти никуда не нужно, а пункты выдачи заказов находятся в шаговой доступности.

Медицинский психолог наркологического центра Егор Широченков в интервью изданию «ФедералПресс» заявил, что таким образом у людей стала формироваться новая зависимость от маркетплейсов.

«Она формируется по тем же причинам, что зависимость от других вещей. При покупках на маркетплейсах у человека есть легкий доступ к тому, что вызывает приятные эмоции. Из-за этого быстро вырабатываются гормоны радости – эндорфины, серотонин. Организм к этому привыкает. И со временем от этого отказаться все сложнее», – отмечает психолог.

Ежедневные акции и распродажи по мнению специалиста только усиливают данную зависимость. Даже когда человек ни в чем не нуждается, он от безделья сидит в интернете, увидел скидки, и автоматически делает покупки.

Часто этим страдают одинокие люди, которые таким образом уходят в онлайн от своих личных проблем.

При этом в обществе практически отсутствует критика подобного образа жизни, нигде нет перечисления негативных сторон подобного образа покупок.

Эксперт посоветовал бороться с этой зависимостью с помощью четкого проговаривания и объяснения причин необходимости тебе этого товара. Нужно искать больше причин, почему эта покупка может подождать.