Священник призвал бездетных российских мужчин обложить налогом и стигматизировать их образ жизни

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В России продолжаются разговоры про налог на бездетность

В России продолжают обыгрывать тему налога на бездетность. Вроде бы в Госдуме и правительстве эту тему закрыли, но теперь в диалог вступили работники РПЦ.

Как заявил протоиерей Андрей Ткачев, всех бездетных российских мужчин старше 40 лет следует обложить налогом и стигматизировать их образ жизни. Его слова процитировал Telegram-канал «Подъем».

Священник сравнил взрослых мужчин безе семей и обязательств с трутнями.

«Это можно объяснить только болезнью или кастрацией. Следует ввести символический налог, чтобы такой мужчина был стигматизирован. Чего ж ты, 40 лет, а ни одного ребенка. Кто эти мужчины?» – поделился своим мнением протоиерей, добавив, что подобное недопустимо для мужчин указанной возрастной категории.

Ранее Ткачев обозвал всех бездетных россиян развратными сусликами. По его мнению такие люди лишают себя права на счастливое будущее.

С одной стороны со священнослужителем трудно не согласиться, однако стоит отметить, что все же людей оскорблять и называть различными словами нельзя. Все сторонники налога на бездетность должны понять, что таким методом проблемы не решить. Когда жизнь дорожает, жилье стоит больших денег, то мужчинам и женщинам иногда просто некогда думать о детях. Менять надо весь уклад жизни. Вернее об этом нужно было думать раньше…