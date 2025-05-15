Кусать, лизать или грызть? Как манера есть мороженое может рассказать о характере человека

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Психологи подсказали неожиданный вариант узнать характер человека

Совсем немного осталось до начала лета. Одна из ассоциации неразрывно связанная с этим временем года, это конечно же мороженое. Согласно исследованию, которое проводилось в пришлом году, на долю одного жителя Российской Федерации приходится 3.3 кг этого замечательного лакомства. И было произведено мороженого на целых 24% больше, чем в 2023 году!

Но, как оказалось мороженое это не только вкусно, а в умеренных дозах и вполне полезно, но и является источником информации о человеке, для опытного специалиста. Психолог-бихевиорист Джо Хеммингс в интервью известному британскому изданию Daily Mail рассказал, что может рассказать о конкретном человеке, его манера поедать мороженое.

По мнению психолога, те кто кусают мороженое, это смелые и уверенные в себе люди, возможно даже импульсивные. А те, у кого привычка медленно и методично слизывать поддающее лакомство, да еще и губы при этом облизывают – то в этом случае перед нами терпеливые романтики.

Джо Хеммингс выразил мнение, что мороженное это один из самых важных продуктов питания для поддержания комфорта или снятия стресса. Вспомните голливудские мелодрамы или телевизионные сериалы, в которых разочаровавшиеся в своих амурных отношениях героини пытаются буквально «заесть горе» при помощи ведерка с мороженым.

Психолог добавил, что также имеем значение не только то, как человек ест мороженое, но и с какой скоростью он это делает. Те, кто ест лакомство медленно – импульсивны, энергичны и нетерпеливы. А те, кто медленно – терпеливые и целеустремленные.

Насколько можно доверять мнению британского психолога личное дело каждого. А вот то, что действительно не вызывает споров, это то, что летом мы точно будем есть мороженое. Как в детстве…