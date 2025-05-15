Банк России начинает охоту за обналичиванием материнского капитала

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Банк России потребовал от кредитных организаций усилить контроль за незаконным расходованием средств материнского капитала и других социальных выплат

Еще с момента введения в России материнского капитала, данная денежная выплата стала объектом пристального внимания мошенников. Да и многие россияне пытаются данные деньги обналичить различными способами, чтобы их тут же и потратит, причем на покупки не предусмотренные законом. Однако уже в ближайшем времени это будет сделать гораздо сложнее.

ЦБ потребовал от российских банков ужесточить контроль за транзакциями с социальными выплатами, которые имеют признаки обналичивания. Под эту категорию как раз подпадает материнский капитал, а также пособия на детей, и выплаты бойцам специальной военной операции. В случае появления подозрения в законности операции, банки будут иметь право ее заблокировать, после чего должна пройти ее дополнительная проверка.

Как в интервью “Известиям” заявила глава департамента комплаенса Совкомбанка Марина Бурдонова, чаще всего россияне пытаются преступным путем обналичить материнский капитал и жилищные сертификаты. В последнее время в этот список попали выплаты участникам СВО и их семьям, а также детские пособия.

Все критерии сомнительных операций ЦБ указал банкам в положении 375-П. Кредитная организация обязана анализировать профиль клиента и его контрагентов. После этого сотрудник банка принимает объективное решение о наличии операции по отмыванию денег. Также банк обязан передать всю информацию по таким сделкам в Росфинмониторинг.

Данное решение напрашивалось давно, еще с 2007 года, когда в России ввели материнский капитал. Насколько эти меры будут эффективными, остается только гадать. Просто иногда люди на материнский капитал покупают развалюху по фиктивной цене, и находятся в сговоре со своими компаньонами. Сможет ли это вычислить обычный работник банка? И почему на такие сделки раньше никто не обращал внимание? Хотя это вопрос риторический…