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Обновленная политика проведения международного музыкального конкурса Евровидение, лауреатами которого в былые времена становились действительно настоящие артисты, удивляет все больше и больше. Оказывается, теперь в Европе нельзя выходить на сцену с флагом Евросоюза. Но можно этим же флагом размахивать в зрительном зале. К чему и почему столь серьезные изменения в правилах?

«Евровидение». Швейцария, Базель. Выходить на сцену с флагом Европейского Союза теперь нельзя. Правила созданы для того, чтобы их периодически менять, и европейским чиновникам это очень хорошо известно. Согласно новому положению о проведении мероприятия, участники могут использовать на сцене только свои государственные флаги. Прочие символы, в том числе флаг Евросоюза, попали под официальный запрет. При этом демонстрация флага Европейского Союза в зрительном зале не возбраняется. Неужели до Брюсселя долетел ветер перемен?

Еврокомиссар по культуре Гленн Микаллеф выразил несогласие с официальной позицией организаторов «Евровидения», сделав акцент на том, что флаг Евросоюза символизирует общественные ценности десятков миллионов европейцев. Гражданин Микаллеф полагает, что статус флага ЕС можно официально приравнять к статусу государственных флагов стран-членов ЕС. По мнению чиновника, европейская молодёжь не нуждается в каких-либо разрешениях и недвусмысленно намекнул игнорировать запрет.

Тем временем, по официальному заявлению организаторов, конкурс «Евровидение» по-прежнему стоит вне политики. И это несмотря на то, что, например, прошлом году в финале публика и артисты устроили протесты с демонстрацией флагов Палестинской автономии. Тогда же реакция на выступление представительницы Израиля была весьма негативной.

Что касается поддержки Украины, то ее в этот раз на сцене высказали только Литва и Португалия. Остальные страны-участники ограничились формальными коммюнике перед началом выступления. Предполагается, что тренд на обязательную поддержку киевского режима уходит в прошлое.