Серые поставки Nvidia будут блокироваться? США разрабатывают новые санкции

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Nvidia и другие популярные компании должны будут создать программное обеспечение, которое должно будет отслеживать, где же находится данное устройство.

Тех, кто были уверены в том, что после прихода к власти в США Дональда Трампа, с нас будут сняты санкции, ждет очередное разочарование. Конгресс Соединенных Штатов готовят без всякого преувеличения электронный поводок для высокопроизводительных чипов, процессоров и видеокарт. «Оружием возмездия» станет продукция популярной компании Nvidia. Как же это будет работать на практике? Давайте разберемся!

Nvidia и другие популярные компании должны будут создать программное обеспечение, которое должно будет отслеживать, где же находится данное устройство. Причем это относится не только у новых моделей, но к и уже выпущенным моделям. А имея подобный доступ, производители будут иметь возможность намертво отключать устройство (к примеру, ноутбук) если оно будет находится на территории России или Китая (да, против Китая тоже будет введена данная санкция). Данная ситуация делает «серые поставки» через третьи страны бесполезной.

Таким образом Соединенные Штаты, официально используя санкции, желает поставить под свой контроль распространение по миру высоких технологий. На первый взгляд, это будет действительно тяжелый удар по компьютерному рынку России и Китая. Но, как оказалось к этому мы уже готовы – даже опыт есть.

Максим Тришин, эксперт по цифирному рынку напомнил, что умельцы в наших странах, давно научились снимать ограничение с видеокарт, чтобы они эффективно работали для майнинга. Американское решение только удорожит производство и приведет к развитию электроники в Китае. Так что Запад в очередной раз теряет наши рынки для своих товаров, что в первую очередь ударит по самим компаниям, которые вводят санкции.