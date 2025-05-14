Как новый закон о локализации такси в России вскрыл главную ложь главы АвтоВАЗа
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Новый закон о локализации такси заставил по-новому взглянуть на работу российского автопрома
Вчера Госдума приняла в окончательном чтении
Как известно закон о локализации такси активно лоббировала руководство АвтоВАЗа. Таким образом российский автогигант хотел занять одну из самых лакомых сегментов российского авторынка. Ведь именно Lada и является самым “русским” автомобилем! По крайней мере так утверждал глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Однако есть один интересный нюанс.
По данным научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) самый массовый автомобиль тольяттинского автозавода Lada Granta оказалась локализована лишь на 45,7%.
При этом глава АвтоВАЗа Максим Соколов
Но самое смешное заключается вы том, что еще в 2015 году Lada была локализована на 53%. Что на 7,3% больше.
И что теперь, будут отменять закон о локализации такси, или пересмотрят его параметры? Однако…