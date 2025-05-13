В России появился список диких животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях

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В России наконец-то появился долгожданный закон, запрещающий держать дома диких животных

Тенденция заводить дома разных экзотических животных набирает популярность. Периодически в российских городах люди выгуливают тигров, или других хищных животных. Часто бывают новости, что от своих хозяев сбежала змея. Некоторые даже ухитряются дома держать крокодилов. Однако начиная с 1 сентября 2025 года это будет сделать гораздо сложнее.

Как пишут «Известия» , именно с этого дня в России заработает новое ограничение на содержание в домах некоторых видов животных. Список из 120 разновидностей диких животных, включая крупных хищников и ядовитых змей, паукообразных, а также некоторых видов рыб и полипов был утвержден Правительством страны и подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Начиная с 1 сентября россиянам запрещено дома держать несколько вид змей, включая кобр, питонов длиною более 4-х метров, мамб. Также под запрет попали каймановые черепахи с размером карапакса более 30 сантиметров.

Ограничения коснулись скорпионов и пауков. Львы, тигры, леопарды, снежные барсы и ягуары, рыси и волки теперь тоже вне закона.

Больше всех повезло лисицам, они по-прежнему могут жить в обычных квартирах, несмотря на то, что являются хищниками. Не зря их в народе называют плутовками.

Закон нужный и своевременный, поскольку хищные животные должны обитать в природе. Многие люди считают, что таким образом делают своему питомцу благо, но, тем самым причиняют животному страдание.