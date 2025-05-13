В России появился список диких животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях
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В России наконец-то появился долгожданный закон, запрещающий держать дома диких животных
Тенденция заводить дома разных экзотических животных набирает популярность. Периодически в российских городах люди выгуливают тигров, или других хищных животных. Часто бывают новости, что от своих хозяев сбежала змея. Некоторые даже ухитряются дома держать крокодилов. Однако начиная с 1 сентября 2025 года это будет сделать гораздо сложнее.
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Начиная с 1 сентября россиянам запрещено дома держать несколько вид змей, включая кобр, питонов длиною более 4-х метров, мамб. Также под запрет попали каймановые черепахи с размером карапакса более 30 сантиметров.
Ограничения коснулись скорпионов и пауков. Львы, тигры, леопарды, снежные барсы и ягуары, рыси и волки теперь тоже вне закона.
Больше всех повезло лисицам, они по-прежнему могут жить в обычных квартирах, несмотря на то, что являются хищниками. Не зря их в народе называют плутовками.
Закон нужный и своевременный, поскольку хищные животные должны обитать в природе. Многие люди считают, что таким образом делают своему питомцу благо, но, тем самым причиняют животному страдание.