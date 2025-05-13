Интрига недели. Президентские выборы в Польше, судьбу которых определит украинский вопрос

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В воскресенье в польше пройдут выборы. Есть два главных кандидата и одна «темная лошадка»

Наступившая неделя обещает быть насыщенной на политические события. Во-первых, в Турции могут состояться прямые российско-украинские переговоры. По крайней мере обе стороны заявили о своих намерениях на них присутствовать. Вряд ли в этом вопросе стоит ждать большого прогресса. Но, не менее интересным будет событие, которое произойдет в воскресенье 18 мая в Польше. В этой стране состоятся очередные президентские выборы .

Интригой данного события является тот факт, что результаты выборов напрямую зависят от граждан Украины. Нет, украинцы голосовать на этих выборах не смогут, ведь они не граждане, тем не менее именно от них будет зависеть, кто возглавит Польшу на ближайшие годы.

Фавориты известны, это кандидаты от партии ПиС Кароль Навроцкий и Рафал Тшасковский от либеральной «Гражданской платформы». Конечно же в Польше сегодня много внутренних проблем, тем не менее украинский вопрос стоит очень остро.

Польские дальнобойщики в очередной раз перекрыли границу с Украиной, потому что и товары, и украинские дальнобойщики их просто лишают работы.

Суммы пособий, которые выплачиваются украинским беженцам, больно бьют по польскому бюджету, что не может не нервировать коренных поляков. Поэтому оба кандидата в своих предвыборных выступлениях обещают решить эту проблему. Именно поэтому украинцы и станут той главной силой, которая повлияет на итоги выборов в Польше.

Но самое интересное, что пока лидеры предвыборной гонки спорят между собой, им плотно в спину дышить третий кандидат Славомир Ментцен. от либертарианской-консервативной партии “Новая надежда”, предприниматель и доктор экономических наук Славомир Ментцен. Его основной посыл, что Польша должна заниматься собственной экономикой, а не участвовать в чужих военных конфликтах.

В воскресенье 18 мая 2025 года мы можем получить очень много интересной, а главное неожиданной информации.

Интрига недели. Президентские выборы в Польше, судьбу которых будут решать простые украинцы