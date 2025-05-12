Июньские «каникулы»: подробности о предстоящих длинных выходных в России

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Россияне готовятся к очередным заслуженным выходным, которые в этом году придутся на День России – 12 июня. Как сообщила Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», в интервью РИА Новости, праздничные дни растянутся с 12 по 15 июня включительно.

Это означает, что нас ожидает полноценная четырехдневная отдушина от трудовых будней. Приятный бонус – выходной день 13 июня, перенесенный с субботы, 8 марта, в соответствии с решением Правительства Российской Федерации. Такое решение, бесспорно, позволит многим россиянам насладиться более продолжительным отдыхом и, возможно, спланировать небольшие путешествия или семейные мероприятия. Эта продуманная схема переноса выходных дней имеет своей целью оптимизацию рабочего графика и обеспечение более равномерного распределения отдыха в течение года. Ведь не секрет, что концентрированные длинные выходные в определённые периоды могут приводить к перегрузкам в некоторых сферах деятельности.

Подобная практика позволяет снизить напряженность в рабочем процессе и улучшить работоспособность сотрудников в течение всего года. В данном случае, перенос выходного дня с марта на июнь является удачным решением, использующим праздничный повод Дня России для создания более продолжительных каникул. Однако перед долгожданным отдыхом россиян ждет короткая, всего лишь трехдневная рабочая неделя. Она начнётся 9 июня и завершится 11 июня.

Важно отметить, что в последний день этой короткой рабочей недели, 11 июня, рабочий день будет сокращён на час. Это значит, что работники смогут немного раньше отправиться домой, подготавливаясь к предстоящим праздничным дням.

Стоит напомнить, что майские праздники уже порадовали россиян двумя четырехдневными выходными: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Теперь же июньские каникулы обещают стать не менее желанным и приятным событием для всех граждан нашей страны. Так что, готовьтесь к отдыху, планируйте мероприятия и наслаждайтесь заслуженными каникулами!