Накрыла третья волна кризиса. Российский шоу-бизнес жалуется на новые проблемы

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Многие артисты столкнулись с отменой своих концертов, и дело тут совершенно не в политике

Российский шоу-бизнес продолжает преследовать затяжная череда неудач. После ограничений в пандемию коронавируса именно артисты стали одними из самых пострадавших в сложившейся ситуации. А потом настало СВО, и народ опять не торопится петь и танцевать. И сейчас на фоне разговоров о перемирии в украинском конфликте, казалось бы, жизнь должна налаживаться, но опять все пошло не так как нужно.

Череда отмены концертов только набирает силу. И если таких артистов как Лолита “отменяют” по просьбе общественников, то на других звезд шоу-бизнеса люди тоже не хотят идти. С отменой своих концертов столкнулись такие исполнители, как Филипп Киркоров, Лариса Долина, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Николай Басков, Александр Малинин, Михаил Шуфутинский и др. Причина простая, большинство билетов на эти выступления остаются нераспроданными.

Эстрадный кризис прокомментировал известный продюсер Дмитрий Ашуров.

«Многие артисты надоели россиянам. Они стали как старые ковры или ремонт в квартире у бабушки», - высказался продюсер.

Также сюда можно отнести и финансовые трудности россиян. Когда в стране высокая инфляция, и в первую очередь дорожают продукты питания, то в такой обстановке не до ходьбы по концертам, особенно учитывая те цены, которые артисты просят за билеты. Например, билеты на концерт Александра Малинина сегодня стоят по 6-8 тысяч рублей, а послушать в живую Ларису Долину обойдется в 9 тыс. рублей.

Ашуров считает, что старая гвардия еще поплатилась за то, что всеми силами не допускает на эстраду новых исполнителей, поскольку тогда будет не избежать конкуренции и потери доходов и внимания. На сцену могут пройти только блатные новички, у которых порой нет ни голоса, ни харизмы.

А молодежь тем временем активно осваивает новые пути достучаться до своих зрителей с помощью интернета. А когда можно послушать хорошую и интересную музыку, то зачем платить большие деньги за надоевшее старье?