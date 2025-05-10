Им не повезло в жизни? Людей 1965–1980 годов рождения признали поколением неудачников

Источник фото: globallookpress.com

На долю каждого поколения выпадают свои испытания

Еще известный философ Конфуций говорил, что несчастлив тот человек, который родился во времена перемен. Журналисты издания The Economist решили взять за основу современные технологии, и по своему определили целое поколение неудачников.

Ими оказались люди, рожденные в период с 1965 по 1980 годы, которых согласно современных формулировок принято называть поколением X, или которым согласно паспортных данных на сегодня исполнилось 50 и более лет. Именно таких людей назвали главными лузерами в жизни.

Журналисты сделали акцент на том, что на долю этих людей пришлось сразу несколько кризисных моментов в жизни, а именно они пережили рецессию 90-х, финансовый кризис 2008 года, пандемию коронавируса, высокую инфляцию, ипотеку, плюс ко всему их взрослые дети отказываются от них съезжать.

Например, по данным Google, поисковых запросов в интернете о поколении X в два раза меньше, чем запросов про поколение миллениалов, поколению Z или бэби-бумеров.

Среди нынешних людей в возрасте 50 и выше мало реально известных людей, мало популярных произведений посвященных этому поколению. Жители Великобритании, которые относятся к поколению X, даже и не подозревают к какому поколению они относятся.

По данным опроса, который провела компания Ipsos среди респондентов из 30 стран, 31% опрошенных из поколения X заявили, что они «не очень счастливы» или «совсем не счастливы». Данный показатель значительно выше по сравнению с другими поколениями.

В возрасте 50 и выше у людей начинаются возрастные проблемы со здоровьем.

Этот тот возраст, когда человек вынужден заботится не только о своих детях, но и своих родителях, а это двойная нагрузка.

Выводы весьма забавные, с ними можно спорить или соглашаться. В любом случае, вне зависимости от времени и событий, каждый человек сам делает свою жизнь…