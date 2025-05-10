Им не повезло в жизни? Людей 1965–1980 годов рождения признали поколением неудачников
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На долю каждого поколения выпадают свои испытания
Еще известный философ Конфуций говорил, что несчастлив тот человек, который родился во времена перемен. Журналисты издания
Ими оказались люди, рожденные в период с 1965 по 1980 годы, которых согласно современных формулировок принято называть поколением X, или которым согласно паспортных данных на сегодня исполнилось 50 и более лет. Именно таких людей назвали главными лузерами в жизни.
Журналисты сделали акцент на том, что на долю этих людей пришлось сразу несколько кризисных моментов в жизни, а именно они пережили рецессию 90-х, финансовый кризис 2008 года, пандемию коронавируса, высокую инфляцию, ипотеку, плюс ко всему их взрослые дети отказываются от них съезжать.
Например, по данным Google, поисковых запросов в интернете о поколении X в два раза меньше, чем запросов про поколение миллениалов, поколению Z или бэби-бумеров.
Среди нынешних людей в возрасте 50 и выше мало реально известных людей, мало популярных произведений посвященных этому поколению. Жители Великобритании, которые относятся к поколению X, даже и не подозревают к какому поколению они относятся.
По данным опроса, который провела компания Ipsos среди респондентов из 30 стран, 31% опрошенных из поколения X заявили, что они «не очень счастливы» или «совсем не счастливы». Данный показатель значительно выше по сравнению с другими поколениями.
В возрасте 50 и выше у людей начинаются возрастные проблемы со здоровьем.
Этот тот возраст, когда человек вынужден заботится не только о своих детях, но и своих родителях, а это двойная нагрузка.
Выводы весьма забавные, с ними можно спорить или соглашаться. В любом случае, вне зависимости от времени и событий, каждый человек сам делает свою жизнь…