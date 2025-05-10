Продюсер Разин требует аннулировать завещание Шатунова

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Разин не оставляет попыток вернуть себе права на творчество группы «Ласковый май»

Вот уже несколько лет продюсер и создатель известной группы “Ласковый май” Андрей Разин безуспешно пытается отсудить у родственников Юрия Шатунова авторские права на песни группы. Все суды оказались на стороне родственников Шатунова. Поэтому Разин решил зайти с другой стороны.

Как пишет РИА Новости , ссылаясь свой источник, стало известно, что скандальный продюсер подал в столичный суд иск о признании завещания Шатунова недействительным.

«Иск Разина принят к рассмотрению, судебное заседание по нему назначено. В числе ответчиков супруга Шатунова Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла», — сказал собеседник агентства.

Более подробной информации источник не привел.

Последний суд, который состоялся в марте этого года, отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни «Ласкового мая». Как известно автор текстов Сергей Кузнецов продал все права на творчество группы Юрию Шатунову. Ответчиками в суде были все те же люди, вдова Светлана, третьим лицом выступала мать Кузнецова Валентина.

Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 49 году жизни. В некрологе указана причина смерти обширный инфаркт. Автор песен легендарной группы 80-х Сергей Кузнецов пережил Шатунова всего лишь на несколько месяцев и скончался в ноябре того же года.