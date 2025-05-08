Общество

Дефицит картофеля в Беларуси. Лукашенко обвинил в этом Россию

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
продукты рост цен

Источник фото: globallookpress.com

Белорусские фермеры решили продать всю свою картошку в Россию, потому что здесь цена намного привлекательнее


В Беларуси возник дефицит картофеля. Новость звучит как шутка, тем не менее это правда. С экстренным заявление даже был вынужден выступить президент страны Александр Лукашенко.

Белорусский президент фактически во всем обвинил Россию. По его мнению, белорусские производители картофеля предпочитают свою продукцию отправлять в нашу страну, поскольку здесь на нее более высокая цена. 

«Президент отметил, что граждане хотят покупать продукцию по низким ценам, а крестьяне, наоборот, заинтересованы продать свой товар подороже. И так вышло, что в России цены на тот же картофель оказались в несколько раз выше, чем в Белоруссии. Поэтому производители ориентировались на российский рынок», — говорится в сообщении пресс-службе президента.

Александр Лукашенко пообещал белорусам, что ситуация скоро должна выправится, надо только продержаться около месяца. Видимо ставка делается на будущий урожай. 

Как известно цены на картофель в России бьют рекорды. В конце апреля 2025 года средняя оптовая цена на данный овощ достигла 46,3 рубля за 1 кг, прибавив с начала года 85,2%. А в розницу цена 1 килограмма достигает 100 рублей. Таких цен на картофель в России никогда не было.

Между тем в Правительстве РФ также пытаются успокоить россиян, и обещают снижение цен после сбора нового урожая, по крайней мере так считает Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Если конечно опять не будет засухи, или других природных катаклизмов…

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