Избавляемся от змей по науке. Дезинфектор рассказал как очистить приусадебный участок от непрошенных рептилий

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В этом году в России наблюдается нашествие змей. Однако если действовать по науке, то опасность можно минимизировать

За окном и на календаре уже самая настоящая весна. Жаркая погода стремительно вытеснила холода, что не может не радовать. А вот что точно не может обрадовать, так это наличие змей на даче. Эти рептилии уже проснулись и могут представлять для вас без всякого преувеличения смертельную опасность.

Нужно сказать, что существует немало «проверенных» народных способом избавить свой приусадебный участок от змей, но фактически все они имеют очень спорный эффект. Так что если нужен действительно хороший результат нужно действовать, используя способы научные, а не народные

Алексей Меньшиков технолог-дезинфектор службы санитарной оценки поделился с газетой «Взгляд» своим опытом в данном вопросе.

Прежде всего на участке не должно быть ничего, чтобы привлекало на него рептилий. То есть самая первая задача участок убрать от всего мусора, в том числе от строительного и куч сухой травы. На нем должно быть никакого хлама, который создает тень и прохладные места, в которых любят обитать и размножаться змеи. И заделать все дырки в заборе тоже необходимо.

Шаг номер два – приобрести в специализированных магазинах химические средства от змей и обработать свой участок. Концентраты разводятся в воде и ими обрабатывается почва.

Причем разовая обработка ваш участок от проникновения незваных рептилий конечно же не спасет, так что придется продолжать данное действие систематически. В любом случае, современная наука действует надежнее и быстрее, чем народные средства.