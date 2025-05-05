Названы новые сроки запуска в производство импортзамещенного самолета МС-21

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Стало тзвестно, что в этом году российские авиакомпании не получат первые экземпляры МС-21

Недавно в России совершил очередной свой полет новый российский самолет Sukhoi Superjet New (SSJ-New). Все испытания прошли успешно, и скоро машина будет сертифицирована, после чего начнется ее серийное производство. Между тем слегка ушел в тень другой отечественный авиалайнер МС-21, который задумывался как основной конкурент Boeing и Airbus. Так что же происходит с этой машиной?

Как заявил заместитель генерального директора Анатолий Гайданский Telegram-каналу ОАК, поставки полностью отечественного самолета МС-21 (МС-21-310 рус) перенесены на осень 2026 года.

Эти сроки обусловлены тем, что для полного подтверждения надежности машины, а также выполнения всех необходимых условий для сертификации и получения «Одобрения главного изменения» (ОГИ), которое фактически даст разрешение для запуска самолета в серийное производство и эксплуатацию, необходимо провести порядка 220-230 испытательных полетов

«Мы рассчитываем завершить все работы к концу лета 2026 года и начать поставки самолетов авиакомпаниям», – цитирует его слова портал «Авиация России».

Если верить новым обещаниям ответственных лиц, то программа по запуску МС-21 в производство сдвигается на один год, как и запуск в производство Sukhoi Superjet New.

С другой стороны программа развития российского авиапрома, рассчитанная до 2030 года, не содержит точного указания даты начала поставок самолетов МС-21 (как и других типов авиатехники, указаны только годы). Однако согласно этого документа российские авиакомпании уже в 2025 году должны были получить 9 самолетов типа МС-21, а в 2026 году — 31 самолет.

С одной стороны торопится и форсировать запуск новых самолетов не стоит, нужно все тщательно отработать, и запустить в производство идеальный варианты. Главное, чтобы к тому времени у России еще остались действующие самолеты…