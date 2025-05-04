Пенсионерам назвали пять случаев, когда пенсия может уменьшиться

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Несмотря на то, что пенсии российских пенсионеров и так небольшие, есть случаи, когда они могут стать еще меньше

Все российские пенсионеры привыкли к тому, что минимум как один раз в год им индексируют пенсию. Однако мало кто подозревает, что может быть и обратный процесс, когда выплаты могут быть снижены.

В интервью изданию “Прайм” юрист Людмила Иванова-Швец назвала пять поводов, когда пенсию могут снизить.

Пенсия может быть пересчитана в меньшую сторону, если был установлен факт ошибки при расчете трудового стажа. В таком случае выплаты будут снижены, а переплату заставят вернуть в Социальный фонд.

Также размер пенсии может уменьшиться в случае отмены доплаты за иждивенцев. Это происходит в тех случаях, когда пенсионер получает доплату за несовершеннолетнего ребенка, но по достижению им 18-летнего возраста доплата автоматически отменяется.

Сегодня многие пенсионеры подрабатывают. Если он официально устроен на работу, то в таком случае пенсионер может лишиться различных региональных надбавок

Пенсия может измениться в связи с переездом на постоянное место жительство в другой регион, где региональные надбавки будут меньшего размера, что в итоге скажется на общей суммы выплат в меньшую сторону.

Помимо прочего, из пенсии могут удерживаться различные задолженности на основании исполнительных документов, но не более 50%. Если пенсионер стал фигурантом различных криминальных историй, причинил другим людям ущерб здоровью, или задолжал алименты, то вычеты из пенсии могут достигать 70%.

Эти положения необходимо знать, и в случае чего стараться избегать перечисленных ситуаций, чтобы ваша пенсия не стала меньше…