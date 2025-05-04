Михаил Муромов получил жесткий ответ из Госдумы на жалобу на свою пенсию в 13 тыс. рублей

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Депутат Госдумы заявила, что звезды шоу-бизнеса сами виноваты, что получают маленькие пенсии

Пожилые звезды российской эстрады продолжают жаловаться на размер своей пенсии. Известный исполнитель хита “Яблоки на снегу” Михаил Муромов в интервью изданию “Абзац” выразил недоумение размером своей пенсии в 13 тыс. рублей. При этом у него нет никаких надбавок за звания. Но, вместо слов поддержки звезда 80-х годов получил серьезную порцию критики.

Как заявила член Комитета Госдумы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Светлана Бессараб, многие звезды шоу-бизнеса сами виноваты в том, что у них маленькая пенсия. В те моменты, когда они получают большие гонорары за свои выступления, они не уделяют должного внимания страховым взносам в Социальный фонд.

«Мы же понимаем, что официальная заработная плата известного певца и его фактические заработки — это две большие разницы. <...> С таких гонораров артисты обычно не делают никакие взносы в Социальный фонд. Поэтому им приходится довольствоваться маленькими пенсиями», — рассказала Бессараб в беседе с «Ридусом».

При этом депутат отметила, что по нынешним законам пенсия Муромова не может быть установленного прожиточного минимума при условии, что он официально нигде не работает. Например, в Москве минимальная пенсия сегодня составляет 17 897 рублей.

Наверное, это тот самый случай, когда с нашими депутатами нельзя не согласится. Мы часто видим в светской хронике богатые квартиры и машины, которые себе покупают артисты, а когда выходят на пенсию, то жалуются на копейки. Законы для всех одинаковые.