Короткий век квадроберов. Wildberries сообщил грустную статистику

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Продавцы отмечают резкое падение продаж товаров для квадробинга. Это может быть связано с коротким циклом этого тренда, а также с общественным порицанием

Осенью 2024 года россия пережила культурный шок. Только ленивый не писал про странных людей, которые одеваются в различных животных и полностью повторяют их повадки. Были случаи, когда родители выгуливали своих детей на поводках. В Госдуме предлагали официально запретить это движение. И вот прошло полгода, и ситуация резко изменилась.

Как пишет издание РБК , ссылаясь на данные Wildberries, в первом квартале 2025 года на площадке резко сократились продажи костюмов, масок, хвостов, а также замаскированных под еду для животных сладостей. Объем продаж таких товаров упал на 64% по отношению к четвертому кварталу прошлого года. А по отношению к аналогичному периоду 2024 года снижение продаж составило 36%. Средний чек квадробера снизился на 33%.

Что повлияло на данную статистику сейчас сказать трудно. Возможно это стало итогом общественного резонанса, любители данного движения просто испугались возможных последствий. Но, возможно люди просто наигрались, им это все надоело. Возможно имеет право на жизнь третий вариант, у людей просто нет денег на такие глупости.

Но в любом случае век квадроберов оказался очень коротким. Они смогли продержаться на пике своей популярности всего год. Возникает другой вопрос, чем дальше увлекаются эти люди, какие глупости им придут в голову?