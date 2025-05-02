В России появится перечень рекомендованных игрушек для детсадов

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В следующем году в России может появиться список игрушек, которые будут рекомендованы для использования в детских садах

Воспитывать в детях патриотов, а также прививать им традиционные ценности решено прямо с садика. Поэтому уже в 2026 году в России может появиться список игрушек, рекомендованных для использования в детских садах.

Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Перечень игрушек для детсадов уже готовится. Я думаю, он будет готов в следующем году. Это не быстрый процесс», – сказал он.

Чиновник обратил внимание на то, что сегодня в огромной массе игрушек, выставленных на полках наших магазинов и маркетплейсов, можно найти не только экземпляры, которые опасны для здоровья, но и формируют ценности, противоречащие традиционным. Поэтому законодатели решили навести в этом вопросе порядок. В разрабатываемом списке приоритет будет отдан отечественным игрушкам.

Наверное, предлагаемая инициатива имеет право на жизнь. Только как будут регулировать детей, которые будут приходить в сад со своими игрушками? А если они будут противоречить и традиционным ценностям и здравому смыслу, будут отбирать? А это уже покушение на частную собственность.

Интересная тема. Мы берем ее на контроль, и будем отслеживать по ней новости…