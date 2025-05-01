Отключение света в Испании показало главную уязвимость электромобилей
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Отключение света показало уязвимость многих современных технологий
Несколько дней назад весь мир обсуждал блэкаут в Испании и Португалии, когда из-за аварии на электросетях большая часть этих стран погрузилась во тьму. Электричества не было около 8 часов. Сейчас электроснабжение восстановлено, и жизнь вернулась в прежнее русло.
Как пишут испанские издания, приблизительный
Данная авария показала уязвимость многих современных технологий. Например, электронные платежи. Когда у человека все деньги находятся на банковской карте, а терминалы при этом не работают, то в магазине практически ничего нельзя купить, если у тебя нет наличности.
Вторая проблема коснулась владельцев электромобилей. Из-за отсутствия электричества они по сути превратились в обычный кусок металлолома. Если владельцы ДВС могли хотя бы уехать в те регионы, где было электричество, то владельцы электрокаров были беспомощны. Уже сейчас в испанской прессе появились новости, что испанцы, владеющие электромобилями, всерьез задумались об отказе от них.
Данное отключение электроэнергии от возобновляемых источников прогнозировалось давно, и теперь мы смогли его увидеть наяву. В очередной раз пришлось убедиться, что технология электромобилей очень уязвима, и авто с ДВС гораздо практичнее.
И еще один важный вывод. У человека в кармане всегда должно быть немного наличных денег, для того, чтобы в непростой ситуации купить воды и хлеба…