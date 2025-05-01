Отключение света в Испании показало главную уязвимость электромобилей

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Отключение света показало уязвимость многих современных технологий

Несколько дней назад весь мир обсуждал блэкаут в Испании и Португалии, когда из-за аварии на электросетях большая часть этих стран погрузилась во тьму. Электричества не было около 8 часов. Сейчас электроснабжение восстановлено, и жизнь вернулась в прежнее русло.

Как пишут испанские издания, приблизительный ущерб от блэкаута может составить приблизительно 4,5 млрд. евро. Но это еще не все.

Данная авария показала уязвимость многих современных технологий. Например, электронные платежи. Когда у человека все деньги находятся на банковской карте, а терминалы при этом не работают, то в магазине практически ничего нельзя купить, если у тебя нет наличности.

Вторая проблема коснулась владельцев электромобилей. Из-за отсутствия электричества они по сути превратились в обычный кусок металлолома. Если владельцы ДВС могли хотя бы уехать в те регионы, где было электричество, то владельцы электрокаров были беспомощны. Уже сейчас в испанской прессе появились новости, что испанцы, владеющие электромобилями, всерьез задумались об отказе от них.

Данное отключение электроэнергии от возобновляемых источников прогнозировалось давно, и теперь мы смогли его увидеть наяву. В очередной раз пришлось убедиться, что технология электромобилей очень уязвима, и авто с ДВС гораздо практичнее.

И еще один важный вывод. У человека в кармане всегда должно быть немного наличных денег, для того, чтобы в непростой ситуации купить воды и хлеба…