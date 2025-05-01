Кристина Орбакайте рискует лишиться своей квартиры в Юрмале. И что теперь скажет Вайкуле?

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Кристину Орбакайте продолжают преследовать неприятности

Неприятности продолжают преследовать Кристину Орбакайте. Недавно стало известно, что власти Литвы закрыли певице въезд в страну по причине того, что ее выступления «не соответствуют интересам национальной безопасности страны».

Потери от отмены концерта, который должен был состояться 1 июня уже составили приблизительно ₽5–10 млн., но это еще цветочки. Также Кристина не сможет навестить свою маму, Аллу Борисовну, которая периодически отдыхает в Латвии.

Но потери Орбакайте могут быть еще больше. По информации Telegram-канала SHOT, на берегу Рижского взморья у певицы имеется трехкомнатная квартира, которая досталась ей по наследству от Бориса Моисеева. Артист в свое время переписал жильё в знаменитом доме «Ривьера» на дочь Аллы Пугачевой. На сегодняшний день рыночная цена этой квартиры составляет ₽30 млн., и есть высокий риск, что она может быть арестована.

На самом деле очень показательный момент. На самом деле в данный момент было бы интересно услышать комментарии еще одного близкого друга семьи Пугачевых и “кормилицы” Советского Союза Лаймы Вайкуле.

Как известно, эта персона после известных событий в феврале 2022 года заняла активную антироссийскую позицию, и начала критиковать нашу страну. Вайкуле несколько раз пыталась собирать концерты, на которых был запрещен русский язык. И вот теперь Латвия запретила въезд одному из ее близких друзей. Кстати причиной на запрет стали концерты Орбакайте в Крыму, где она неоднократно гастролировала.

Ну вот просто реально интересно, что на все это скажет Лайма Вайкуле?