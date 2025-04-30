“Для этого нужен более подходящий повод”: IIHF отказалась включать Овечкина в Зал славы

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Глава IIHF Люка Тардифа назвал причины, по которым Овечкина еще рано вносить в Зал славы

Пока Александру Овечкину аплодируют в НХЛ и носят его там на руках, как гром среди ясного неба прозвучала новость от главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа. Глава Международной федерации хоккея отказал россиянину во включении его в Зал славы.

По мнению спортивного чиновника, главным препятствием для этого является тот факт, что Овечкин на данный момент является действующим игроком, сообщает издание Sport24 .

«Конечно, Александр получит награды от IIHF. Но для включения в Зал славы IIHF по правилам должно пройти более двух лет после завершения карьеры. Время Овечкина придет. Для этого нужен более подходящий повод, чтобы отпраздновать это на уровне, которого он заслуживает. Сейчас в этом нет смысла», – сказал Тардиф.

В общем обычная бюрократия. Даже несмотря на то, Овечкин уже на данный момент побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, должна пройти определенная процедура, только после которой имя нашего прославленного спортсмена может занять свое место в Зале славы IIHF.

Стоит признать, вряд ли это такое положение может расстроить россиянина. У него сейчас цель побить рекорд Гретцки по голам в Кубке Стэнли, а также постараться завоевать этот трофей второй раз в своей жизни. А свое имя в историю мирового хоккея он и так уже вписал. Хотя, к большому сожалению, ему еще не хватает звания Олимпийского чемпиона…