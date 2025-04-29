Депутат рассказал, кто в России будет получать большие пенсии

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Уже сегодня в России есть много высокооплачиваемых профессий, которым в будущем может грозить хорошая пенсия

К большому сожалению размер пенсий в России оставляет желать лучшего. Очень часто люди работают много и упорно, но при выходе на заслуженный их пенсия составляет копейки. Поэтому в молодости необходимо правильно подходить к выбору своей будущей профессии.

В России назвали перечень профессий, работники которых в будущем будут получать хорошую пенсию. В интервью “Газете.ру” депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что благодаря высоким заработкам высокие пенсии в перспективе будут получать IT-специалисты, инженеры в нефтегазовой отрасли, пилоты и авиадиспетчеры, а также врачи узкой специализации.

«Самые высокооплачиваемые профессии на сегодняшний день в России — это IТ-специалисты (средняя зарплата — 200 тысяч рублей), инженеры в нефтегазовой отрасли (в зависимости от региона — от 170 тысяч до 300 тысяч рублей), пилоты и авиадиспетчеры (получают в среднем от 280 тысяч рублей), врачи узкой специализации (от 170 тысяч рублей)», — перечислил Никитин.

Депутат также напомнил, что за один год работающий россиянин максимально может накопить 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Чтобы это произошло, заработная плата должна составлять 2,76 млн. руб. в год или 230 тыс. руб. в месяц до вычета налогов. В течение 35 лет, именно столько сегодня составляет средний стаж по России, можно накопить 350 баллов. Если произвести расчет по коэффициентам на данный момент, то размер пенсии получится 58 тыс. руб.

При этом необходимо понимать, что размер пенсии сегодня зависит не только от работника, но и от порядочности работодателя, своевременно отчисляющего все необходимые взносы в Соцфонд за сотрудника, а также продолжительности трудового стажа. Поэтому необходимо выбирать профессию на длительную перспективу.

Можно порадоваться за IТ-специалистов, пилотов, и инженеров в газодобывающей в отрасли. Их труд тяжелый и должен достойно оплачиваться. А что же делать учителям, врачам, воспитателям, и другим работникам? Ведь не могут все стать пилотами и айтишниками…