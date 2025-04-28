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В работе Ельцин Центра происходят большие перемены

Деятельность Ельцин Центра, как и существование этого проекта вызывает много противоречий в российском обществе. Зачастую данное заведение становится сборищем откровенных русофобов, где они позволяют себе выплеснут весь свой негатив, на события происходящие в России. Но так было до недавнего времени, пока в Уральском федеральном округе представителем президента РФ не стал Артем Жога.

Вопросы у нового полпреда к работе Ельцин Центра появились сразу после его назначения. Однако в ответ на это в ноябре 2024 года последовал неожиданный перфоманс. В центре Екатеринбурга, недалеко от офиса Жога, появилось граффити «Идите лесом». Как бы оппозиция элегантно намекнула, что ей никто не указ. Но настоящие герои не сдаются.

Ситуация для Ельцин Центра резко ухудшилась в начале этого года. Первым тревожным звоночком стала отставка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который откровенно покровительствовал центу первого президента России. Ну а потом не заставили себя ждать и другие перемены.

Как пишет Telegram-канал «Погоны и галстуки» только за последнее время из программы Ельцин Центра исчезли мероприятия с весьма сомнительными ораторами.

«Жога за последние месяцы настроил работу по Ельцин Центру: как только возникает что-то, по его мнению, недопустимое, компетентные структуры сразу получают сигнал и выходят на руководство Центра», – передал источник ПиГ.

Например, было отменено выступление поэта Лукомникова. Общественные деятели обратили внимание на его «творчество», в котором есть негатив в отношении российской армии.

Также из программы убрали спектакль «Я убил царя» режиссера Мирзоева, который запомнился осуждением событий 2014 года.

Позже из программы Ельцин Центра пропала, ранее анонсированная, лекция архитектора и хранителя «Белой башни» Ивановой.

Конечно же, противостояние на этом не закончится, но Жога явно смог перевесить чаши весов на свою сторону.