Артем Жога против Ельцин Центра. Противостояние нарастает
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В работе Ельцин Центра происходят большие перемены
Деятельность Ельцин Центра, как и существование этого проекта вызывает много противоречий в российском обществе. Зачастую данное заведение становится сборищем откровенных русофобов, где они позволяют себе выплеснут весь свой негатив, на события происходящие в России. Но так было до недавнего времени, пока в Уральском федеральном округе представителем президента РФ не стал Артем Жога.
Вопросы у нового полпреда к работе Ельцин Центра появились сразу после его назначения. Однако в ответ на это в ноябре 2024 года последовал неожиданный перфоманс. В центре Екатеринбурга, недалеко от офиса Жога, появилось
Ситуация для Ельцин Центра резко ухудшилась в начале этого года. Первым тревожным звоночком стала отставка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который откровенно покровительствовал центу первого президента России. Ну а потом не заставили себя ждать и другие перемены.
Как
«Жога за последние месяцы настроил работу по Ельцин Центру: как только возникает что-то, по его мнению, недопустимое, компетентные структуры сразу получают сигнал и выходят на руководство Центра», – передал источник ПиГ.
Например, было отменено выступление поэта Лукомникова. Общественные деятели обратили внимание на его «творчество», в котором есть негатив в отношении российской армии.
Также из программы убрали спектакль «Я убил царя» режиссера Мирзоева, который запомнился осуждением событий 2014 года.
Позже из программы Ельцин Центра пропала, ранее анонсированная, лекция архитектора и хранителя «Белой башни» Ивановой.
Конечно же, противостояние на этом не закончится, но Жога явно смог перевесить чаши весов на свою сторону.