Российские вкладчики обожглись на юане. Валютные депозиты за год ушли в минус

Источник фото: globallookpress.com

Мощное укрепление рубля сделало беднее всех обладателей валютных депозитов в российских банках

Российский рубль с начала 2025 показал отличную динамику. Российская валюта укрепилась по отношению к своим конкурентам в пределах 18%. Данный факт не может не радовать всех россиян, поскольку все иностранные товары стали дешевле. Особенно данный факт приятен для российских туристов, собравшихся на отдых за границу, ведь теперь они могут купить валюту дешевле. Но есть часть наших людей, кто огорчаются и кусают локти.

Российские вкладчики, которые по старинке до сих пор доверяют валюте, с начала года понесли убытки. За год их валютные депозиты в российских банках ушли в минус.

Некоторое время назад российские банки активно рекламировали депозиты в китайских юанях. Они уверяли россиян, что китайская валюта также надежна как американский доллар, а более высокая ставка по депозитам позволит им неплохо приумножить свои сбережения. Наверняка сегодня все, кто поддался этому призыву и выбрал депозит в юанях сильно сожалеют. За год все вклады в иностранной валюте ушли в минус.

Средний курс юаня в апреле 2024 года равнялся 12,5 рубля, а сегодня официальный курс юаня от ЦБ равен 11,35 рубля. То есть потери составляют 1 рубль с каждого юаня, и никакие проценты не могут покрыть убытки.

Аналогичная ситуация и с долларовыми депозитами. Средний курс одного американского доллара в апреле 2024 года равнялся 94,5 рубля, а на сегодняшний день официальный курс ЦБ равен 82,65 рубля. То есть каждый вкладчик с одного доллара потерял почти 12 рублей.

В относительных величинах убытки валютных депозитов варьируются от 13 до 15%, в то время депозиты в рублях приносят их владельцам доход 20% и выше, и они полностью довольны этой ситуацией. Невероятно, но факт…