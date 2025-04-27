В России вступают в силу новые правила техосмотра. Что изменилось?

Источник фото: globallookpress.com

Новые правила направлены на то, чтобы убрать с российских дорог неисправные автомобили

В России меняются правила техосмотра. Начиная с понедельника 28 апреля 2025 года автовладельцам придется столкнуться с рядом изменений при проверке своего железного друга.

Особенности российского законодательства заключаются в том, что формально с 2021 года обязательный техосмотр отменен, однако для того, чтобы поставить авто на учет, или при оформлении ОСАГО, он является фактически обязательным. Особенно это касается владельцев подержанных авто. Также техосмотр необходимо проходить тем автолюбителям, у кого на руках имеется предписание от ГИБДД.

Главное изменение в правилах техосмотра, это переход на цифровые диагностические карты. В наш век цифровых технологий это уже никого не должно удивлять. Основное преимущество цифровой карты, ее нельзя потерять и подделать, плюс она облегчает процедуру документооборота.

Второе интересное изменение, это полная фотофиксация проведения техосмотра. Теперь специалисты технических станций будут обязаны снимать на фотокамеру марку автомобиля, его госномер, VIN-код, модель и цвет. Сделанные снимки будут автоматически загружаться в единую базу данных с привязкой к координатам местоположения, что позволит ГИБДД оперативно проверить достоверность полученных данных. Данная мера должна существенно затруднить подделку документов, а также проведение фиктивных технических осмотров.

Если ваше авто находится в полной исправности, то и проблем у вас возникнуть не должно, разве что на это придется потратить свое драгоценное время. А если у авто есть неисправности, или же была изменена его конструкция, то это может стать поводом для отказа в выдаче диагностической карты.

Новые правила проведения техосмотра в первую очередь направлены на повышение безопасность дорожного движения и исключить эксплуатацию технически неисправных автомобилей. А цифровые технологии сделают эту процедуру более прозрачной. Но самое главное, отказаться от нее будет практически невозможно…