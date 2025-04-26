Воздушные шары и вейпы. Опубликован список запрещенных к проносу предметов на Парад Победы на Красной площади

Источник фото: globallookpress.com

9 мая будут предприняты все необходимые меры безопасности

Парад 9 мая на Красной площади в Москве, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, станет беспрецедентным по количеству вещей, запрещенных на мероприятии. И это отнюдь не какое-то ущемление прав, а вполне логичные требования, учитывая в какое неспокойное время сегодня живем. Лучше принять все возможные меры, чем получать неприятные последствия из-за их неприятия. Какие же вещи попали под запрет?

«РИА Новости» опубликовало список запрещенных предметов, согласно данным от журналистов, которые получили аккредитацию на освещение парада Победы.

Под запрет попали средства маскировки, бронежилеты и животные. И действительно зачем брать на это торжественное мероприятие собак? Получили «красный свет» самокаты, дроны, а также их запасные части. Запрет введен на алкоголь и любые жидкости объемом более 50 мл, в том числе одеколоны и духи. Аэрозольные баллончики тоже находятся в данном списке под полным запретом, также как и пиротехника. Баннеры и флаги запрещены для зрителей парада на Красной площади.

Воздушные змеи и даже традиционные для праздничных мероприятий воздушные шары тоже попали под запрет. Покушайте дома, так как продукты питания проносить на мероприятие тоже запрещено. Хотя кому придет в голову жевать бутерброды во время главного парада страны?

Колюще-режущие, наркотические и токсичные предметы, вполне логично запрещены на мероприятии. Вейпы и электронные сигареты тоже.

На параде в Москве будут показаны такие образцы современной военной российской боевой техники как САУ «Мальва» и беспилотники «Герань».

На мероприятии ожидается присутствие представителей 28 стран, в том числе Бразилии, Вьетнама, Египта, Израиля, Индии, Китая, Кубы, ЮАР и других.