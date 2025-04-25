Банк России принял непростое решение по ключевой ставке

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Банк России оказался последовательным в проведении своей фискальной политики

Сегодня состоялось очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Многие эксперты сходились в прогнозах, что ставка останется на прежнем уровне, однако статистика по инфляции могла преподнести неожиданный сюрприз.

Дополнительную интригу данному заседанию придавал и тот факт, что данное заседание последнее перед длительным перерывом. Следующее состоится только в июне, и у ЦБ будет меньше возможностей для маневра.

И третий фактор, дававший косвенную надежду на то, что ключевая ставка может быть понижена, это курс рубля, который уже на этой неделе пробивал отметку 80 рублей за один американский доллар. Дальнейшее укрепление рубля уже может сыграть злую шутку с бюджетом страны, поэтому необходимы меры по замедлению этого процесса. Однако по этому поводу ведутся вопросы по отмене обязательной продажи валюты российскими экспортерами.

В итоге взвесив все “за” и “против”, Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21%.

Данное решение прогнозировалось и по действиям российских банков, которые на какой-то момент прекратили снижать ставки по депозитам.

Возможно это финал, и уже в июне ставка будет понижена. В крайнем случае какие-то действия могут быть приняты на внеочередном заседании, если этого потребует ситуация.