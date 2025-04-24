Главная ложь о проблемах демографии на примере Японии

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Необычный взгляд на проблемы демографии

О проблемах демографии сегодня пишут все кому не лень. Илон Маск открыто говорит, что из-за этого Земле грозит катастрофа. Во многих государствах, в том числе и в России, принимают программы, стимулирующие женщин рожать новых детей. Почему опасения за будущее планеты безосновательны, наглядно доказала Япония.

Согласно последней статистики, население Японии за прошедший год сократилось рекордными темпами. На октябрь 2024 года в стране восходящего солнца было зафиксировано 120,3 млн граждан, что на 898 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако этот факт не мешает стране развиваться, создавать новые технологии. Можно признать, что Япония успешно адаптировалась к проблемам демографии.

Согласно прогнозам в 2050 году японцев будет 108.8 млн. при плотности 286 чел на км2, а 2100 году 84.5 млн. при плотности 224 чел на км2. То есть к 2100 году ситуация с населением в стране будет более здоровой. У людей станет больше свободной земли. Стране потребуется меньше продовольствия и других ресурсов для жизни. Но самое главное, страна будет продолжать существовать.

Получается, что средний коэффициент рождаемости 1,4 человека на одну женщину позволяет стране развиваться, и этого достаточно, чтобы поддержать рост экономики - поскольку в таких случаях происходит обратный дрейф персонала из сферы услуг в производящую сферу.

На сегодняшний день доля занятых граждан Японии в сфере услуг равно 72,24%, в то время в год бурного роста экономики в 1955 году этот показатель равнялся 48%. Возможно при наличии высоких технологий японцам и не понадобится переток людей в производство.

То есть никакой катастрофы не произойдет. Самое интересное, что японское экономическое чудо произошло, когда население Японии составляло всего лишь 73 млн. человек. Так почему же в мире столько страданий по поводу демографического кризиса? А потому, что современным элитам нужен постоянный рост, чтобы удовлетворять свои безударные запросы. Невероятно, но факт…