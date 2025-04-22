Умер автор скандально известного памятника Петру I в Москве Зураб Церетели

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Его творения навсегда останутся украшением наших городов

Только что агентство «Интерфакс» сообщило, что на 92-м году жизни скончался известный скульптор и основатель и директор Московского музея современного искусства (MMOMA) Зураб Церетели.

Данный факт подтвердил помощник художника Сергей Шагулашвили.

«Это случилось сегодня в половину второго ночи», — сказал он.

Причиной смерти стала остановка сердца. О времени и месте похорон будет сообщено позднее.

Зураб Церетели известен такими работами, как «Дружба навеки» в Москве, памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю в Ялте и другие.

Однако большую “славу” он получил благодаря скандальному памятнику Петру I, установленному в Москве, на который обрушилась целая лавина критики жителей столицы. Была версия, что это изначально был памятник Колумбу, но после того, как его забраковали в США, и после некоторой переделки, он превратился в российского царя и занял свое место в Москве. Установку этого памятника лично одобрил тогдашний мэр столицы Юрий Лужков.

Также Зураб Церетели принимал активное участие над воссозданием храма Христа Спасителя в Москве. Также под его руководством создавалось общее дизайнерское решение новой Манежной площади и интерьеров ТК «Охотный ряд». Также архитектор приложил свою руку к оформлению столичных станций метро «Парк Победы» и «Трубная».

Мы приносим свои искренние соболезнования всем родным и близким Зураба Церетели.