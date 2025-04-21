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Бывший генерал НАТО Кларк сделал свой прогноз о будущих событиях украинского конфликта

Пасхальное перемирие между Россией и Украиной, к большому сожалению, прекратилось, боевые действия опять возобновились. Многие эксперты при этом продолжают выдвигать свои версии и даты, когда может закончиться украинский конфликт. Однако бывший командующий войсками НАТО генерал Кларк считает, что нужно следить не за временем, а за происходящими событиями, и назвал одно из них, которое реально положить конец всей этой истории.

По мнению Кларка главным индикатором скорого завершения СВО может стать Одесса, об этом он заявил в эфире украинского. Взятие этого города под российский контроль является одной из главных стратегических целей данного конфликта.

«Взятие Одессы для России будет означать завершение войны и фактическую победу», — подчеркнул Кларк в эфире телеканала Espreso TV.

Ни для кого не секрет, что Одесса является стратегическим городом, дающим выход к морю, потеря которого лишает украинских военных возможностей для получения новых партий западного оружия. Недаром Франция и Великобритания в случае ввода на Украину своих миротворческих войск называла именно Одессу одним из возможных мест их дислокации.

Как далее будут развиваться события покажет только время. Сегодня делать какие-либо прогнозы просто глупо. Мы следим за событиями и будем информировать наших читателей о самых интересных новостях, которые происходят в России и мире…