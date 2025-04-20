Приметы на Пасху. Каким будет лето 2025 года в России?

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В древности наши предки по погоде на Пасху определяли каким будет наступающее лето

В этом году на Пасху выдался очень теплый день. В некоторых регионах России температура воздуха прогрелась до 25 градусов тепла, что соответствует рекордным показателям 30-летней давности и соответствуют климатической нормам июля. Подобное явление за последние 77 лет фиксировалось всего пять раз, 1950, 1995, 1999, 2000 и 2014 годах. В древности наши предки внимательно следили за погодой, которая была на Пасху, таким образом они пытались прогнозировать каким будет лето.

Несмотря на то, что каждый год дата Пасхи выпадает на разные даты, согласно народным приметам какая погода стоит в этот день, она указывает на то, каким будет предстоящее лето. Наши предки верили, что если погода на Пасху теплая и солнечная, то и и предстоящее лето будет аналогичным. И, наоборот, если в этот день прохладно и пасмурно, то и лето будет прохладным.

Очень хорошим знаком на Пасху считалась гроза. По народным наблюдениям при таком раскладе лето будет долгим, а наступление осени задержится.

Если посмотреть на карту, то сегодня во многих городах стоит теплая и сухая погода, тем самым по народным приметам прогнозируется теплое и солнечное лето без особых катаклизмов. Верить или нет в народные приметы вопрос достаточно субъективный. В любом случае лето наступит строго по календарю, и надо помнить одну простую истину, что плохой погоды не бывает, а бывает плохая одежда…