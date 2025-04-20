Продажа лекарств в российских аптеках будет осуществляться по новым правилам

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По новым правилам купить лекарства в аптеке под честное слово не получится. Наличие рецепта будет обязательно

В России ужесточается контроль за оборотом медикаментов. Минздрав утвердил новые правила отпуска лекарств в аптеках. Изменения коснуться как рецептурных так и безрецептурных препаратов.

Изменения коснуться трех категорий препаратов: наркотические средства (НС), психотропные вещества (ПВ) и лекарства, подлежащие количественному учету (ПКУ). Начиная с 1 сентября купить медикаменты из указанных групп можно будет исключительно по рецепту установленной формы — № 148-1/у-88.

Теперь льготникам при покупке лекарства понадобится рецепт по форме № 148-1/у-04(л). Если же льготнику положены препараты из числа ПКУ, НС или ПВ, то он при себе обязан будет иметь сразу два рецепта установленной формы.

Цель новых правил заключается в том, чтобы исключить такую ситуацию, когда фармацевт продавал серьезный препарат на честное слово, поскольку он давно знает покупателя. Теперь бумажная дисциплина выходит на передний план.

Также особое внимание уделено внедрению. электронных рецептов. Минздрав утвердил четкие правила отпуска медикаментов по такому виду документов. Цифровые технологии все глубже проникают в сферу российской медицины. Фармацевты будут обязаны сверять электронные рецепты с базой данных, а пациент — удостоверить свою личность. Очевидно, что теперь процедура покупки лекарств слегка удлинится. Проблемой могут стать перебои в работе интернета и сбои в работе техники, тогда получить заветную таблетку будет невозможно.

Некоторые послабления введены для тяжелобольных пациентов. Для тех людей, которые ввиду своего заболевания не имеют возможность лично посетить аптеку или оформить доверенность разработан специальный регламент. Отпуск лекарств будет осуществляться с участием медучреждения и при наличии соответствующего заключения врача.

Как это все коснется простого человека? Главное, чтобы каждый рецепт был оформлен строго по действующим правилам. Поэтому больной должен заранее уточнять у врача какая форма рецепта необходима, особенно если речь идет о льготах или сильнодействующих средствах. Теперь необходимо будет вовремя продлевать рецепты, заранее проверять готовность электронных рецептов перед посещением аптеки, а также бережно хранить рецепты, чтобы не было проблем с возвратом или при повторном обращении.

В большей степени изменения коснутся работы аптек, которые теперь будут обязаны вести журнал учета рецептов, находящихся на обслуживании, и подробно фиксировать отсутствие выписанного препарата т порядок его замены.

Все изменения правил отпуска лекарств хоть и повышают уровень бюрократии, тем не менее направлены на повышение контроля над обращением медикаментов. Главное — заранее ознакомиться с нововведениями и не откладывать визит к врачу «на потом».