В России предложили ввести ГОСТ на куличи для защиты культуры и качества

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Необычная просьба поступила в Росстандарт

Накануне одного из самых главных православных праздников Пасхи, начинается настоящий ажиотаж с продажей пасхальных куличей. Эту выпечку продают в магазинах, киосках, да и прямо на улицах со столов. Да, и цены на них очень разнятся – от совсем бюджетных до весьма заоблачных. Хотя в любом случае, что не распродадут в праздничные дни, будут потом продавать за бесценок – лишь бы только кто-то купил остатки…

На первый взгляд куличи одинаковые, и разнятся только рецептурой и размером, но как оказалось, не все так просто…

Росстандарт рассматривает предложение создать ГОСТ для производства пасхальных куличей. Зачем он понадобился? Об этом рассказал сам автор этой инициативы Владимир Зыков.

Данный общественный деятель поясняет свое предложение тем, что человек, который желает купить пасхальный кулич, приходя в магазин видит целые ряды похожих друг друга кондитерских изделий. Отличие опять же исключительно в цене. И кстати, некоторые производители честно пишут на упаковке, что это никакой не кулич, а кекс.

По этой причине Владимир Зыков и внес предложение о ГОСТе для пасхальных куличей. Покупатель должен знать, что это именно кулич, что рецептура и начинка точно будет по принятому государственному стандарту. Так что нужен один единый стандарт, утверждает общественный деятель.

Предложение, которое выдвинул Владимир Зыков конечно любопытное. Но, принятый ГОСТ не поставит ли крест на продажах пасхальных куличей от всех, кроме торговых сетей? А как проверять соблюден ли утвержденный рецепт в уже готовых изделиях? Пока есть больше вопросов, чем ответов…