Синоптики на Пасху обещают аномальную жару. В российском регионе ввели оранжевый уровень опасности

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Почти летняя погода в середине апреля будет в Центральной России, это сопряженно с определенными рисками для здоровья человека

После непродолжительного похолодания в российские регионы вернулось тепло. Наверное стоит этому радоваться, однако внеплановое тепло может принести с собой другую опасность.

Как пишет информационное агенство ТАСС , синоптики выступили с экстренным предупреждением, что на выходных в центральной России будет очень жарко, по их прогнозу среднесуточная температура превысит норму на 7 градусов.

С 18 по 22 апреля аномальная жара ожидается в Москве и Московской области, а также Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Калужской и Тульской областях. Так, например, в Рязанской области власти ввели предпоследний оранжевый уровень опасности.

Также Гидрометцентр РФ обещает москвичам в ночь с 18 на 19 апреля первую весеннюю грозу, что не характерно для данного времени. Температура будет колебаться от 11 тепла ночью, до 25 градусов тепла днем.

Наверное, стоит радоваться такому теплу. По традиции на пасху россияне массово поедут на кладбища, чтобы посетить своих умерших родсвенников. Надо понимать, что весеннее солнце очень опасно, поэтому стоит с собой захватить кепки и панамы.

Для метеозависимых людей крайне опасны температурные скачки. Но самое главное, резко наступившая жара очень часто заканчивается другими природными явлениями, ветрами, ливнями, и возможно опять придет похолодание. Берегите себя друзья!