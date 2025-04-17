Россиянам озвучили условия заморозки вкладов

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Страховка будет повышеняа только для вкладов, срок размещения которых будет три года и более

То, о чем так много пугали россиян в конце прошлого года и начале этого случилось! Заморозке вкладов в России быть. Причем никто это принудительно делать не будет. Вкладчикам предложили это сделать добровольно. Но давайте обо всем по порядку.

В Госдуму внесен законопроект , на основании которого будет повышен лимит страхования вкладов с 1,4 млн. рублей до 2,8 млн. рублей. Хорошая новость для вкладчиков, которая повысит защиту их накоплений. Но как это часто бывает, в любой истории есть свои нюансы.

Данная мера коснется только длинных вкладов, размещенных на срок три года, и владелец не имеет права в течение этого времени их снимать. То есть по сути сам же вкладчик добровольно “заморозит” свои деньги на депозите.

При этом вкладчикам оставляют возможность использовать и короткие вклады, для которых останется прежний лимит страхования в 1,4 млн. рублей. То есть в сумме любой человек может без опасения потерять свои сбережения хранить одновременно 4,2 млн. рублей.

Предлагая такой закон власти пытаются решить сразу две проблемы. Во-первых, дать банкам так называемые длинные деньги, чтобы они могли планировать свою деятельность на длительный срок. Во-вторых, таким образом “заморозить” часть средств населения на депозитах, на которых уже храниться почти 60 трлн. рублей, чтобы они не хлынули в экономику и не разогнали инфляцию.

Радует тот момент, что пока все делается на добровольной основе, и каждый человек сам решит на какой срок класть деньги в банк, если они у него конечно же есть…