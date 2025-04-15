«Сегодня уже понятно, что уровень жизни падает»: Михаил Хазин констатировал ухудшения в российской экономике

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Михаил Хазин подробно объяснил, до чего довела страну политика Банка России

Если читать официальную статистику, то она фиксирует в России постоянный рост зарплат, пенсионерам ежегодно индексируются пенсии, повышается материнский капитал и другие социальные выплаты. Создается впечатление, что уровень жизни россиян постоянно растет. С этим утверждением категорически не согласен известный российский экономист Михаил Хазин .

Выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва», он обратил внимание на то, как за последнее время поменялись ориентиры государственной пропаганды. Например, чтобы у народа не было вопросов по высоким ставкам по кредитам и ипотеке, ему объясняют, что людям не так уж и нужен собственный дом или своя машина. Квартиру можно арендовать, а авто взять каршеринг, или воспользоваться услугами такси. Таким образом власти пытаются заставить людей тратить свои накопления на текущие расходы, а не на то, чтобы они копили их на покупку чего-то большого.

«Когда человеку 20-25 или даже 30, он может не думать о том, где будет жить его семья, его дети. А когда человеку становится 40, он неожиданно понимает, что у него уже никогда не будет своего жилья и своей машины. Поэтому глупо заводить детей. Как только ставку подняли, стало понятно, что ипотеки в принципе быть не может. Поэтому стройка встала. Нет спроса».

Отсюда очень простой вывод, уровень жизни населения в стране падает. Косвенно данный тезис подтвердили и в Госдуме, заявив, что сегодня у большинства россиян нет ни малейшего шанса купить квартиру или дом. Оптимальный вариант, это аренда жилья, которая также постоянно дорожает, и требует больших расходов, поедающих большую часть доходов человека.

С другой стороны россияне держат на вкладах почти 60 трлн руб, что немного расходится с мыслями Хазина. Пожалуй с ним можно согласиться только в одном, что при таких ценах на недвижимость молодежь вряд ли будет рожать детей…