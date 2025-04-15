Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков потребовал у Екатерины Мизулиной отчет о судьбе 200 млн бюджетных рублей

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и Екатерина Мизулина обменялись резкими заявлениями

Сегодня мы являемся свидетелями очень острой словесной перепалки двух очень влиятельных людей, которая в будущем может переплюнуть по своему накалу уже все имеющиеся скандальные истории. Речь идет о конфликте между вице-спикером Госдумы от партии “Новые люди” Владиславом Даванковым и главой “Лиги безопасного интернета” Екатериной Мизулиной.

Главной неожиданностью стал запрос Даванкова в МВД проверить Мизулину на предмет вымогательства на основании заявления жены скандально известного рэпера Паши Техника. После чего Мизулина потребовала руководство Госдумы проверить деятельность самого Даванкова, а также принести ей публичные извинения. Но ситуация стала развиваться совершенно по иному сценарию.

Владислав Даванков пошел на очередное обострение ситуации, и пригласил Екатерину Мизулину в Госдуму для отчета о выделенных 200 млн. рублей бюджетных средств для некоммерческой организации «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям», руководителем которой она является.

"Вы построили карьеру на требованиях проверить блогеров и музыкантов. Всю дорогу считали, что это нормально. <...> Почему же тогда вам так не нравится, когда проверяют вас? Приходите в Госдуму. Проясним эти моменты", – написал Даванков в своем Telegram-канале.

Также вице-спикер Госдумы напомнил Мизулиной, что в свое время ее основной деятельностью были требования кого-то запретить, проверить или посадить. При этом глава “Лиги безопасного интернета” до сих пор никому не принесла своих извинений.

И действительно, вопросы, заданные Екатерине Мизулиной очень интересные. Будет очень интересно услышать ее реакцию. Наверняка у этой истории еще будет продолжение, о котором мы обязательно проинформируем наших читателей.