Общество

Главная ошибка Милонова. Чем России грозит идея увеличения госпошлины за развод до 100 тыс руб?

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законы семья

Источник фото: globallookpress.com

Милонов предложил, по его мнению, универсальное средство, чтобы сократить в России количество разводов

Как известно 2025 год в России объявлен годом семьи. Данное знаковое событие происходит на фоне растущего количества разводов в стране, сегодня по статистике у нас распадаются каждые 8 браков из 10. Даже такая знаменитость, как певец Shaman, который в своем творчестве пропагандирует любовь к родине, умудрился развестись. На этом фоне довольно необычное решение проблемы предложил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Народный избранник считает, что исправить статистику по бракоразводным процессам может кратное повышение госпошлины за развод до 100 000 рублей. А еще необходимо увеличить время расторжения брака до трех месяцев. Такие меры, по мнению Милонова, могут вправить мозги всем желающим расстаться, и они могут передумать. 

«Срок для разводов надо увеличить на три месяца как минимум. Еще и госпошлину сделать тысяч 100. Тогда будет эмоциональных решений меньше. Все-таки за три месяца они одумаются. Еще с обязательным посещением, возможно, психолога, если они совсем там уж никакие. Или какую-нибудь терапию проводить. Тогда поймут, что развод - это не выход», - сказал парламентарий.

На самом деле инициатива Милонова очень интересная, и самый большой плюс этой идеи в том, что это будет неплохим источником пополнения государственного бюджета. Возможно, некоторое количество семейных пар передумают разводиться, поскольку 100 тыс. руб. весьма значительная сумма, особенно для людей из глубинки. А если у них нет любви, что теперь они должны жить и мучиться?

На самом деле предложение Милонова очень опасное, поскольку может иметь совершенно неожиданный эффект. Пары просто вообще перестанут заключать брак, чтобы потом не платить деньги за развод. Только и всего.

К сожалению многие наши депутаты отлично могут работать языком, но иногда совершенно не думают о последствиях сказанных ими слов.

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