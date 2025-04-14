Главная ошибка Милонова. Чем России грозит идея увеличения госпошлины за развод до 100 тыс руб?

Источник фото: globallookpress.com

Милонов предложил, по его мнению, универсальное средство, чтобы сократить в России количество разводов

Как известно 2025 год в России объявлен годом семьи. Данное знаковое событие происходит на фоне растущего количества разводов в стране, сегодня по статистике у нас распадаются каждые 8 браков из 10. Даже такая знаменитость, как певец Shaman, который в своем творчестве пропагандирует любовь к родине, умудрился развестись. На этом фоне довольно необычное решение проблемы предложил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Народный избранник считает , что исправить статистику по бракоразводным процессам может кратное повышение госпошлины за развод до 100 000 рублей. А еще необходимо увеличить время расторжения брака до трех месяцев. Такие меры, по мнению Милонова, могут вправить мозги всем желающим расстаться, и они могут передумать.

«Срок для разводов надо увеличить на три месяца как минимум. Еще и госпошлину сделать тысяч 100. Тогда будет эмоциональных решений меньше. Все-таки за три месяца они одумаются. Еще с обязательным посещением, возможно, психолога, если они совсем там уж никакие. Или какую-нибудь терапию проводить. Тогда поймут, что развод - это не выход», - сказал парламентарий.

На самом деле инициатива Милонова очень интересная, и самый большой плюс этой идеи в том, что это будет неплохим источником пополнения государственного бюджета. Возможно, некоторое количество семейных пар передумают разводиться, поскольку 100 тыс. руб. весьма значительная сумма, особенно для людей из глубинки. А если у них нет любви, что теперь они должны жить и мучиться?

На самом деле предложение Милонова очень опасное, поскольку может иметь совершенно неожиданный эффект. Пары просто вообще перестанут заключать брак, чтобы потом не платить деньги за развод. Только и всего.

К сожалению многие наши депутаты отлично могут работать языком, но иногда совершенно не думают о последствиях сказанных ими слов.