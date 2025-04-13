Надежда Кадышева меняет формат своих концертов. Весь российский шоу-бизнес нервно завидует в сторонке

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Надежда Кадышева переживает вторую волну своей популярности, и готовится давать концерты на стадионах

В условиях явного кризиса и отсутствия новых хитов, российский шоу-бизнес ищет новые идеи своего существования. Кто-то устраивает заранее спланированные провокации, распускает про себя слухи, участвует в “голых вечеринках”. Тем более неожиданно выглядит второе пришествие на нашу эстраду Надежды Кадышевой.

Звезда 90-х и начала 2000-х фактически сегодня переживает свою вторую популярность. Мало того, основными потребителями ее творчества является молодежь! Если раньше Надежда Кадышева устраивала классические “сидячие” концерты, то теперь устраивает настоящие танцполы. Публика на ее концертах и танцует и поет.

Секрет этого успеха стала случайность. Все случилось благодаря Tik Tok и рилсам. В сети завирусился клип на песню «Плывёт веночек» и сегодня рвет социальные сети собирая миллионные просмотры. И теперь Надежда Кадышева собирает миллионы рублей на своих концертах. Как говорится “куй железо пока горячо”.

Как стало известно Telegram-каналу Mash. Кадышева и ее команда готовятся проводить свои концерты на стадионах. Мало того, это возможность еще больше собрать публики на свои концерты, при этом аудитория постарше может посидеть, а молодежь потанцевать. Как говорится все просто идеально. Со слов Григория Кадышева, только в этом году запланировано минимум 10–12 концертов по всей стране. Средняя вместимость на таких ивентах: 10–20к зрителей. И это не предел.

Данный фактор не может не нравится и официальным властям, во-первых, мы имеем дело с исконно русским творчеством, во-вторых, молодежь получает правильную установку.

Сила социальных сетей показывает себя во всей красе. Надежда Кадышева переживает свое второе рождение, при этом не участвуя ни в каких скандальных и сомнительных мероприятиях. Невероятно, но факт…