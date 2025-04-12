“Народных так не хоронили”: Лера Кудрявцева возмутилась шумихой вокруг похорон Паши Техника

Источник фото: globallookpress.com

Известная телеведущая возмущена тем внимание, котрое было уделено Паше Технику, учитывая его биографию

Не успели затихнуть страсти после скандала вокруг шоу “Суперстар”, когда Лера Кудрявцева откровенно засудила певицу Азизу, как известная телеведущая попала в очередной скандал.

На этот раз Кудрявцева выразила недовольство тем, какое внимание российские СМИ и общественность уделили похоронам рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). Лера реально не смогла понять чего добился этот человек в жизни, чтобы к его персоне было столько почестей.

«А похороны Паши Техника? Это что? Это что такое? Народных так не хоронили, великих так не провожали! А наркомана (пусть он трижды прекрасный и добрый человек) провожают как гения!» — написала Кудрявцева в своем Telegram-канале.

Главная проблема, по мнению телеведущей, это моральные устои нашего общества, которые отрицательно влияют на нашу молодежь.

Напомним, что Паша Техник исполнял музыку в стиле рэп. В своем творчестве он часто упоминал запрещенные вещества, а текст его песен сплошь состоял из ненормативной лексики. Паша Техник скончался в Таиланде от сложений, которые стали следствием легочной инфекцией.

А может в этот раз Лера Кудрявцева права? Может реально российским СМИ и блогерам больше не о чем писать, и они хватаются за всякую новость, способную привлечь внимание?