Скумбрия будет стоить дороже семги? Почему популярная у народа рыба находится на грани исчезновения

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Неограниченные объемы улова могут привести скумбрию к полному исчезновению

Любите ли вы скумбрию так же сильно, как ее любят во всем мире? Атлантическая скумбрия еще недавно считалась одной из самых распространенных океанских рыб. Вариант дешево, вкусно и полезно – это как раз про нее. Кто же откажется от горячего пюре или кусочка-другого копченной или вяленной скумбрии? Вот и ловили эту рыбку в особо крупных количествах, не заботясь ни о чем. А нужно было задуматься…

Как пишет популярное издание The Guardian . В данный момент популяция скумбрии оказалась в критической точке. Иными словами, данному обитателю Атлантического океана грозит полное вымирание в самое ближайшее время.

Есть такое, малоизвестное широкой публике Общество сохранения морской среды. Согласно данным этой организации, начиная еще с 2009 года такие страны как Великобритания, Норвегия, Исландия грубо нарушали рекомендованные нормы вылова атлантической скумбрии. Причем «перелов» доходил до 80 процентов сверх нормы!

По словам представителя этого Общества Элис Мур, на данный момент популяция скумбрии стремительно снижается. Мур призывает серьезно ограничить, если не вообще запретить вылов этой рыбы, хотя бы на пару лет. Сардины и сельдь по словам данного эксперта, это полноценные заменители исчезающего вида. Но захотят ли к его словам прислушаться к примеру, рестораны и супермаркеты?

Нужно сказать, что у нас в стране никакой паники по поводу исчезающей скумбрии нет. Вот вы видели очереди, в которой стоят покупатели сжимающие пакеты набитые данным видом рыбы? В любом случае, даже если скумбрия исчезнет совсем (причем не по нашей вине), то у нас есть свои запасы морской рыбы, в том же Азовском и Черном море. Нам хватит…