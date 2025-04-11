ВТБ перехватил лидерство у Сбербанка по показу рекламы на ТВ
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В российской банковской сфере намечается борьба за звание крупнейшего банка страны
Довольно любопытная ситуация развивается в российской банковской системе. Можно констатировать, что между двумя известными банками началась борьба за право называться крупнейшим банком России.
Как стало известно изданию
В свою очередь банк ВТБ по итогам 2024 года значительно увеличил затраты на рекламу, которые согласно отчету МСФО достигли 47,5 млрд руб, что на 48% больше, чем в 2023 г. На данный момент ВТБ занимает шестое место среди крупнейших рекламодателей России.
В начале своей мощной рекламной компании ВТБ пытался троллить Сбербанк по поводу его бонусной программы. Многие клиенты банка ждали, каким будет ответ для конкурентов, но все осталось по-прежнему.
Можно ли считать, что Сбербанк проиграл рекламную войну ВТБ? Здесь не все так однозначно. Стоит отметить тот факт, что российское телевидение стремительно теряет свою аудиторию, а следовательно эффективность рекламы будет продолжать снижаться. И телевидение сегодня смотрит в основном пожилое население. Молодежь больше пользуется интернетом, где и черпает основную информацию.
Возможно Сбербанк переориентировал свои рекламные бюджеты на другие источники информации. Об этом можно будет судить по будущим финансовым отчетам.
ВТБ сделал ставку именно на телевидение. Чья стратегия в будущем принесет больше пользы, также покажет время. В любом случае обоими банкам можно доверять, как надежным финансовым организациям…