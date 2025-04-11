ВТБ перехватил лидерство у Сбербанка по показу рекламы на ТВ

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В российской банковской сфере намечается борьба за звание крупнейшего банка страны

Довольно любопытная ситуация развивается в российской банковской системе. Можно констатировать, что между двумя известными банками началась борьба за право называться крупнейшим банком России.

Как стало известно изданию “Ведомости” , Сбербанк, который является одним из крупных рекламодателей России, по итогам первых трех месяцев 2025 года существенно снизил затраты на размещение своей рекламы на российском телевидении. Количество рекламных роликов Сбербанка сократилось от 38 до 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В свою очередь банк ВТБ по итогам 2024 года значительно увеличил затраты на рекламу, которые согласно отчету МСФО достигли 47,5 млрд руб, что на 48% больше, чем в 2023 г. На данный момент ВТБ занимает шестое место среди крупнейших рекламодателей России.

В начале своей мощной рекламной компании ВТБ пытался троллить Сбербанк по поводу его бонусной программы. Многие клиенты банка ждали, каким будет ответ для конкурентов, но все осталось по-прежнему.

Можно ли считать, что Сбербанк проиграл рекламную войну ВТБ? Здесь не все так однозначно. Стоит отметить тот факт, что российское телевидение стремительно теряет свою аудиторию, а следовательно эффективность рекламы будет продолжать снижаться. И телевидение сегодня смотрит в основном пожилое население. Молодежь больше пользуется интернетом, где и черпает основную информацию.

Возможно Сбербанк переориентировал свои рекламные бюджеты на другие источники информации. Об этом можно будет судить по будущим финансовым отчетам.

ВТБ сделал ставку именно на телевидение. Чья стратегия в будущем принесет больше пользы, также покажет время. В любом случае обоими банкам можно доверять, как надежным финансовым организациям…