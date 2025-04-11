Сергей Соседов высказал предположение, кто может являться заказчиком отмены концертов Лолиты

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Сергей Соседов поделился свои взглядом на конфликтную ситуацию, сложившуюся вокруг известной артистки

Лолита Милявская практически прекратила свою гастрольную деятельность. Причиной для этого стали многочисленные обращения различных общественников, с требованием отмены концертов певицы. Формальным поводом для это стала “голая вечеринка”, в которой приняла участие Лолита. Но по мнению известного музыкального критика Сергея Соседова явно проглядывается четко скоординированная травля артистки.

В своем интервью изданию “Абзац”, он высказал мысль, что все действия против Милявской координируется каким-то очень влиятельным человеком, который по сути является куратором всей этой компании.

"Концерты Лолиты отменяют какие-то общественники. Их кто-то организовал, кто-то поднял. Я не знаю, кто это организует, где центр этого. Наверно, где-то наверху, влиятельные люди, но я не знаю кто. И Лола вряд ли знает и может с этим что-то сделать в ближайшее время. Тут слишком много вопросов и никаких ответов. Глупо гадать, когда это закончится. Это как гадание на кофейной гуще — ни о чем", — заявил музыкальный критик в беседе с изданием «Абзац».

Недавно по этому поводу также высказалась официальный представитель МИД Мария Захарова, которая поставила под сомнение официальную отмену Лолиты в России, учитывая тот факт, что она является частым гостем на телевидении.

Наиболее громкий скандал у Милявской произошел с Андреем Разиным продюсером группы “Ласковый май”. Конфликт произошел на фоне концерта посвященного памяти Юрия Шатунова. Лолита и Разин не стеснялись в выражениях друг против друга. По итогам этого основатель легендарной группы, ныне живущий пообещал разные неприятности на голову Лолиты. Учитывая тот факт, что Разин в свое время был депутатом Госдумы, возможно у него есть какое-то влияние в России, в том числе и влияние на разных общественных деятелей.

В ближайшем времени у Лолиты запланированы пять концертов в разных городах России, и этот момент станет определяющим в плане наличия заговора против певицы. Мы обязательно расскажем нашим читателям как далее будет развиваться данная история…